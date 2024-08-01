Перемога в тендері на відбудову дитячої лікарні фірми з високими розцінками на послуги спровокувала скандал

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до правоохоронців для додаткової перевірки правочинності перемоги в тендері на відбудову корпусу дитячої лікарні «Охматдит», який постраждав внаслідок російського удару 8 липня, компанії «Буд-Технолоджі». Про це у четвер, 1 серпня, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, через резонанс, який викликав вибір переможця тендеру – ТОВ «Буд-технолоджі» з ціновою пропозицією у 307 млн грн, в «Охматдиті» проведуть брифінг спільно з керівництвом лікарні та її благодійного фонду.

Ляшко наголосив, що МОЗ «робить усе», щоб процес відбудови лікарні «був абсолютно прозорий».

За словами міністра, кожного учасника тендеру оцінювали за п’ятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії усунули через порушення принципу доброчесності, зокрема відкриті кримінальні провадження. За їх результатами переможцем оголосили компанію «Буд-технолоджі». Проте, наразі договір із компанією ще не підписали, оскільки вивчали її спроможність виконати всі необхідні роботи.

Нагадаємо, раніше сьогодні проєкт «Наші гроші» з’ясував, що тендер на відбудову «Охматдиту» виграла компанія «Буд-технолоджі», яка запропонувала виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів.

Серед 14 компаній, які подали свої пропозиції на тендер, «Буд-технолоджі» запропонувала послуги на 307 млн грн. Водночас інші учасники тендера пропонували зробити це значно дешевше — від 42 до 286 млн грн. При цьому, журналісти вказали на певні проблеми з документацією у фірми-переможниці, на які чомусь не звернули увагу організатори тендеру.