Зруйновані будівля та частина фасаду дитячої лікарні внаслідок російського обстрілу 8 липня

Переможцем тендеру на ремонт корпусу дитячої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу 8 липня, без пояснень обрали фірму комерційна пропозиція якої є значно дорожчою за інші, які подавалися на тендер. Про це пишуть «Наші гроші» у четвер, 1 серпня.

Як повідомляється, напередодні, 31 липня, Благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит» повідомив, що обрав ТОВ «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу дитячої лікарні. Фірму обрали з-поміж 14 учасників конкурсу. Пропозиція фірми була третьою за дороговизною загальною вартістю у 307 млн грн. Як стверджують журналісти, десять інших учасників тендеру свої послуги оцінили у ціновому діапазоні від 42 до 286 млн грн. Втім, попри це з жодним з них замовник без пояснень перемовин не вів.

У благодійному фонді наголошували, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”», а є приватним конкурсом, що проводять з метою «відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами». Водночас жодного пояснення, чому були проігноровані дешевші пропозиції в «Охматдиті» не надали.

Проведений журналістами аналіз вказує на те, що щонайменше сім із дешевших варіантів містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

Серед фіналістів конкурсу, як пишуть «Наші гроші», у фінал вийшли фірми «ДАК» (310 млн грн) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-технолоджі» (307 млн грн) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

«Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів, а «ДАК» – через скандальну репутацію Олександра Глімбовського, якого у липні затримали у справі НАБУ щодо корупції його зятя Романа Насірова.

Натомість фірмі «Столична правова фундація» було доручено проведення юридичного аналізу переможця стосовно його доброчесності за результатами якого підрядником обрали «Буд-технолоджі». Не стали на заваді низка проблем у пропозиції переможця, серед яких, наприклад, оренди будівельної техніки, яка не може бути використана для монтажу фасадів вище другого поверху. Крім того, фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.

Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей «Reynaers» та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у «Буд-технолоджі» коштує понад 100 млн грн. Показово, що ціна цих робіт у порівнянні з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі, стверджують «Наші гроші».

Журналісти також зазначають, що фірма «Ріола-модуль», яка вже проводила будівництво цього корпусу у поданій пропозиції, яка сягає 179 млн грн повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Зокрема вже замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. На думку журналістів, це може вказувати на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені.

Як повідомляється, ТОВ «Буд-технолоджі» зі статутним капіталом 5 тис. грн зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах участі не брала. Як приклад виконання аналогічних робіт наведено договір підряду з ТОВ «Крам-інвест» на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки «UniClinic» відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником «Sensar» Марка Марченка.

У 2022 році виявилось, що «Буд-Технолоджі» і «Sensar» мають землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр.