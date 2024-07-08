Українські компанії та підприємці організували фінансову допомогу для дитячої лікарні

Український бізнес підтримав київську дитячу лікарню «Охматдит», в яку зранку 8 липня влучила російська ракета. Великі та середні українські компанії почали жертвувати гроші на рахунок «Охматдиту», переказувати прибутки та забезпечувати людей необхідним обладнанням для волонтерів, які розбирають завали поблизу лікарні.

Благодійну допомогу у розмірі 10 млн грн виділив оператор мобільного зв’язку «Київстар». У пресслужбі компанії повідомили, що також відкрили збір для тих, хто хоче долучитися до допомоги «Охматдиту» – перейти за збором можна тут. Станом на 19:00 українці зібрали вже понад 110 тис. грн.

Ще 10 млн грн на допомогу лікарні перерахувала мережа автозаправок ОККО.

«Сьогодні ворог вкотре показав своє лице. Там немає нічого окрім ненависті та цинізму. Навіть маленькі українці, які й так борються за своє життя – для нього загроза та ціль.

Чи вистачить нам слів, щоб висловити ненависть? Ні. Залишитися осторонь не можемо. І ти не залишайся, бо наша сила — в нашій єдності», – повідомили у компанії.

До підтримки постраждалої лікарні долучилася і мережа мультимаркетів «Аврора», яка перерахувала на офіційний збір UNITED24 та monobank на підтримку «Охматдиту» 5 млн грн. До збору можна долучитися за посиланням – на момент публікації зібрано 22 млн зі 100 необхідних.

Доповнено. О 20:36 міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці зібрали необхідні 100 млн грн на відбудову лікарні. Для того, щоб закрити збір, знадобилося менш ніж три години. Міністр зазначив, що посилання на збір досі активне, тож до нього досі можна долучитися.

Крім того, гроші на збір виділив особисто генеральний директор мережі «Аврора» Тарас Панасенко. Він передав 400 тис. грн та закликав долучатися до збору на підтримку лікарні.

5 млн грн на допомогу «Охматдиту» пожертвувала також фінансова група Investment Capital Ukraine (ICU). На сторінці групи повідомили, що гроші направили фонду «Таблеточки» для того, щоб підтримати лікарню та онкохворих дітей. Станом на 19:30 фонд зібрав майже 22 млн грн з необхідних 50 млн – долучилися до збору можна тут.

Ще 3 млн грн Благодійному фонду «Охматдит – здорове дитинство» виділив банк Raiffeisen Bank – Aval.

«Команда Райффайзен Банку висловлює щирі співчуття та підтримку постраждалим від наслідків російського ракетного удару 8 липня, у тому числі – по дитячій клініці «НДСЛ Охматдит». Райф, який вже не раз допомагав цій дитячій лікарні, не залишається осторонь і цього раз», – повідомили у пресслужбі компанії.

Також 1 млн грн виділила «Нова пошта». Компанія надіслала гроші на прямий рахунок лікарні «Охматдит», на який можна перейти за QR-кодом.

QR-код для допомоги лікарні «Охматдит» у «Приватбанку»

До підтримки «Охматдиту» також долучилася Dodo Socks – на сторінці компанії повідомили, що передадуть весь виторг з інтернет-замовлень за 8 липня на допомогу лікарні.

«Долучайтеся! Замовте щось, що давно хотіли і тим самим зробіть добру справу», – повідомили на сторінці компанії у X.

Ще мільйон гривень виділила служба таксі Uklon. Крім того, у мережі поширився допис, у якому йдеться, що один з водіїв Uklon відмовився брати гроші у волонтера, який їхав до «Охматдиту» та передав воду і продукти постраждалим дітям. Крім того, на 1 млн грн на потреби лікарні задонатив український виробник кормів «Кормотех».

400 тис. грн на потреби лікарні перерахувало видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

«У цей трагічний день ми вирішили спрямувати 400 000 грн на підтримку лікарні у Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство». Ви також можете долучитися», – повідомили у пресслужбі видавництва. Долучитися до збору лікарні у monobank можна тут.

За даними блогера Iamkrus, до підтримки «Охматдиту» безпосередньо на місці атаки долучилася компанія Dnipro-M. За словами чоловіка, прилеглий до лікарні магазин не взяв оплату за рукавиці та інструменти для розбору завалів та завіз ще рукавиць із найближчих магазинів мережі.

Найкраще соціально-відповідальний бізнес проявляється в такий час. Поряд з лікарнею Охмадит @dnipro_m . Я забіг і кажу дайте всі рукавиці які є по грошах розберемось. Віддали, через трохи біжу ще за інструментами - кажуть все що ви взяли платити за це не треба і звозимо рукавиці… pic.twitter.com/Y6Eco8FATm — Krus (@IamKrus) July 8, 2024

Зазначимо, до збору коштів на допомогу лікарні «Охматдит» долучився відомий львівський ресторатор Вардкес Арзуманян, який є власником та засновником Cent Aura Restaron, «Пара Джанов і Портвейн», Restaurant Mons Pius та Libraria Jazz Club. Підприємець виділив 100 тис. грн на потреби дитячої лікарні та закликав інших рестораторів долучатися до зборів.

Нагадаємо, вранці 8 липня, під час масованого обстрілу, росіяни обстріляли дитячу лікарню «Охматдит», внаслідок чого серйозно пошкоджена будівля лікарні. Через обстріл загинуло щонайменше 22 людей, серед них – двоє дітей, ще щонайменше 72 – постраждали.