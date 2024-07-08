Армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 8 липня загинуло 10 осіб. Відомо про понад 30 поранених осіб, ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами Олександра Вілкула, у місті зафіксували декілька влучань. Зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

«Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», – додав Вілкул.

Станом на 12:00 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ударів зазнав також Криворізький район. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка й підприємство. У місті понівечене СТО. Також відомо, що є поранені.

За даними обласної прокуратури, через ворожу атаку по Дніпру постраждав місцевий мешканець. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Зазначимо, вранці 8 липня російські військові випустили понад 40 ракет різних типів по низці українських міст у годину-пік. Потужні вибухи чули у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Словʼянську, Краматорську тощо. Росія завдала удару по найбільшій дитячій лікарні країни «Охматдит». За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, Росія випустила по Україні крилаті й балістичні ракети, а також «Кинджали». Він додав, що Сили ППО збили більшість ракет.

Міністр МВС Ігор Клименко уточнив, що загалом внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено. Наразі відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву.

Доповнено о 13:50. У Дніпрі після ранкового російського удару загинула людина, постраждали шестеро, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Дніпро після вранішньої атаки. У місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані», – написав він.



Лисак додав, що кількість поранених у Кривому Розі 37 людей.

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