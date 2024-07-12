Наразі зібрано понад 800 млн грн на відновлення «Охматдиту»

Замість двох корпусів дитячої лікарні «Охматдит» на місці, де сталась ракетна атака, збудують один новий корпус. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомив «Лівий берег» з посиланням на брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

За словами міністра, корпус токсикології, який найбільше постраждав від удару російської ракети по «Охматдиту», відновленню не підлягає. Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Замість них збудують один новий сучасний корпус.

«Тому ми з командою «Охматдиту» почали працювати над медичним завданням і проєктувати новий корпус», – додав Ляшко.

Міністр повідомив, що вже є понад 800 млн грн, які надали партнери та держава, на відновлення «Охматдиту». Гроші витратять на усунення наслідків у корпусі, який підлягає відновленню, на відновлення медичного обладнання та на проєктування і будівництво нового сучасного корпусу. Решта – дофінансує держава.

Наразі, додав міністр, за оцінками фахівців, потрібно 360-400 млн на нове обладнання для лікарні. Сервісні інженери працюють і перевіряють ззовні вціліле обладнання на справність. Можливо, сума буде ще вищою. Утім багато виробників та меценатів готові якесь обладнання надати безоплатно.

Міністр також додав, що наразі 16 пацієнтів «Охматдиту» подали заявки на те, щоби продовжити лікування за кордоном. Першу таку евакуацію хворих дітей можуть провести уже наступного тижня.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України – «Охматдит». Ракетний удар знищив корпус токсикології, в якому перебували важкохворі діти на діалізі. Унаслідок удару по лікарні загинула лікарка зі Львова Світлана Лук’янчик та чоловік, який прийшов відвідати хворого. Також жертвою серед дітей став маленький хлопчик, що на момент російської атаки по лікарні, був у реанімації.

Загалом внаслідок атаки росіян на Київ загинуло 33 людини (серед них – четверо дітей), та ще 121 людина постраждала. Служба безпеки України отримала численні докази, які підтверджують, що Росія ударила по «Охматдиту» в Києві крилатою ракетою Х-101.