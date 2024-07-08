Внаслідок влучання загинуло щонайменше 23 людини

По дитячій лікарні «Охматдит» прилетіла російська ракета Х-101, яка була початково запрограмована на влучання по дитячій лікарні. Про це повідомило у понеділок, 8 липня, «Радіо Свобода» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На думку правоохоронців, ракета, яку видно на відео з влучанням по лікарні, за всіма характеристиками відповідає крилатій. Крила та наявність специфічного двигуна, який розташований поза межами корпусу ракети, притаманні ракеті Х-101.

«На це також однозначно вказує наявність двох крил, які знаходяться в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети “Калібр” та у всіх зенітних ракет рулів по чотири)», – повідомили «Радіо Свобода» фахівці.

Крім того, співрозмовники видання пояснили, що ракета Х-101 перед заходом на ціль здійснює «запрограмовану “гірку”», щоб збільшити кут атаки – саме це можна побачити на оприлюднених відео.

«На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії «гірки» перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована», – повідомило джерело видання.

У пресслужбі СБУ підтвердили застосування Х-101 по дитячій лікарні 8 липня. На місці атаки правоохоронці виявили уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

Зазначимо, російські пропагандистські канали та російське міністерство оборони заявили, що нібито відео та фото з Києва свідчать про падіння на лікарню начебто зенітної ракети української ППО. Водночас OSINT-спільнота повідомила, що у ППО Patriot, які захищають Київ, немає характерних крил.

Нагадаємо, вранці 8 листопада російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку, спрямовану на Київ, Дніпро та Кривий Ріг, а також інші міста України. Одна з ракет влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Загалом внаслідок атаки росіян на Київ загинуло 23 людини (серед них – троє дітей), та ще 82 людини постраждали. За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок масованої атаки по Україні загинуло 37 людей, а 170 отримали поранення.

До допомоги найбільшій дитячій лікарні долучилася низка українських компаній та підприємців, які зібрали мільйони гривень на потреби хворих дітей та відновлення «Охматдиту».