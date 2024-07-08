Світлана Лук’янчик працювала у «Охматдиті» нефрологинею

Внаслідок ракетного удару росіян по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві загинула 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала у медцентрі нефрологинею. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«В Охматдиті серед загиблих – 30-річна львів'янка Світлана Лук’янчик. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячою нефрологинею», – повідомив Андрій Садовий.

Поховають Світлану Лук’янчик у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

Нагадаємо, під час ранкової комбінованої атаки росіян на Україну крилата ракета Х-101 влучила у один із корпусів найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит» у Києві. Двоє людей загинули, 15 людей – травмувалися, серед яких семеро – діти. Загалом уналсідок ранкової атаки на Київ загинула 21 людина.