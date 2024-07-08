Удень 8 липня російські війська повторно обстріляли Київ. Відомо про загиблих та травмованих унаслідок ракетної атаки, повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, уламки ракет впали у Дніпровському районі міста. Частково зруйновано будівлі медичного центру.

«Відомо про чотирьох загиблих та трьох травмованих. Інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники», – ідеться у повідомленні.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що ворог вдарив по пологовому будинку. З відкритих джерел відомо, що йдеться про приватну клініку «Ісіда».

«Повторна російська атака на Київ. І знову – медичний заклад. Установа, де народжується життя, – пологовий будинок. Цьому немає прощення!» – написав він.

Оновлено о 15:00. В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок повторної атаки на столицю, відомо про семеро загиблих та троє травмованих. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, під час масованої ракетної атаки вранці 8 липня росіяни влучили у київську дитячу лікарню «Охматдит». Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що росіяни вдарили по корпусу, де діти отримували діаліз – очищення крові при нирковій недостатності. Також ворог завдав ударів по інших районах міста. Станом на 15:30 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 20 осіб. Також відомо про 96 постраждалих.