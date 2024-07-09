Частина крилатої ракети Х-101 під завалами

Служба безпеки України завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару російських окупантів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. Пресслужба СБУ опублікувала фото уламків ракети і стверджує, що отримала неспростовні докази цілеспрямованого російського ракетного удару

Як розповіли у відомстві, слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ.

«Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів», – йдеться в повідомленні.

Серед знайдених фрагментів:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Також фахівці СБУ крім речових доказів проаналізували траєкторію польоту ракети, характер пошкоджень та відеоматеріали, які підтверджують, що удар був цілеспрямованим.

В СБУ зазначили, що характер руйнувань, а саме повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні. Крім того, пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS.

Натомість усі спроби російської пропаганди перекласти відповідальність на українські сили ППО у спецслужбі назвали «цинічною і безглуздою маніпуляцією».

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Служба безпеки докладе всіх зусиль, щоб винні у цьому воєнному злочині понесли відповідальність. Він запевнив, що держава-терорист не уникне правосуддя, а конкретні імена вбивць будуть встановлені та покарані.

Нагадаємо, що ООН визнала, що «Охматдит» зруйнувала російська ракета. В Моніторинговій місії заявили про «високу ймовірність» прямого влучання саме російської ракети в дитячу лікарню в Києві.