«Охматдит» в Києві постраждав від цілеспрямованого удару росіян

Ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдиті» у Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл на пресбрифінгу в Женеві, яку у вівторок, 9 липня, цитує Reuters.

За її словами, команда Моніторингової місії ООН з прав людини побувала на місці влучання.

«Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої протиповітряної системи», – заявила вона.

Даніель Белл зазначила, що в «Охматдиті» лікують дітей з серйозними захворюваннями, такими як рак і хвороби нирок, і на момент обстрілу там перебувало близько 670 дітей і близько 1000 співробітників. Коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, персонал перемістив дітей до укриття. Якби цього не було зроблено, заявила вона, кількість жертв була б набагато більшою

Белль зауважила, що вчорашній обстріл «був однією з найбільш кричущих атак», які спостерігалися в Україні від початку повномасштабного вторгнення російської армії. При цьому від остаточних висновків в ООН поки утримуються.

Зауважимо, що Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через масований російський ракетний удар 8 липня, внаслідок якого постраждали цивільні об’єкти. Радбез ООН сьогодні, 9 липня, збереться на засідання для обговорення обстрілу дитячої лікарні. Додамо, що оскільки Росія є постійним членом Радбезу ООН, вона може ветувати усі його резолюції.