Наслідки ракетного удару по лікарні «Охматдит» 8 липня

Німеччина надасть Україні 10 млн євро на відновлення київської дитячої лікарні «Охматдит», яка була частково зруйнована російською ракетою 8 липня, передає Deutsche Welle з посиланням на газету Rheinische Post у середу, 17 липня.

Відомо, що виділені гроші разом із грішми інших донорів спрямують на швидке приведення лікарні до робочого стану і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.

«Ми не повинні й не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує», – заявила міністерка ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце [Svenja Schulze].

Напередодні, на Facebook-сторінці НДСЛ «Охматдит» повідомили, що деякі відділення вже відновили свою роботу. Зокрема 16 липня відкрилося відділення невідкладної допомоги та відновилась робота у відділеннях неонатального профілю. Також почали роботу відділення соматичного профілю та частина онкологічних відділень.

Нагадаємо, 8 липня російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології НДСЛ «Охматдиту» та пошкодила ще чотири. Під час удару в «Охматдиті» перебувало 627 дітей, восьмеро із них зазнали поранень, а двоє дорослих загинули. Згодом у лікарнях також померли два хлопчики, які перебували на момент ракетного удару у критичних станах.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що гроші, які надали партнери та держава на відновлення «Охматдиту», витратять на усунення наслідків у корпусі, який підлягає відновленню, на відновлення медичного обладнання та на проєктування і будівництво нового сучасного корпусу.