Російська ракета влучила у дитячу лікарню 8 липня

Держава повністю відбудує пошкоджену внаслідок ракетної атаки 8 липня дитячу лікарню «Охматдит». Кабмін вже спрямував перші 100 млн грн на першочергові роботи, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 9 липня.

За словами Дениса Шмигаля, МОЗ, Мінекономіки та Мінфін отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення грошей для відновлення. Також міністерства клопоталися щодо допомоги постраждалим.

«Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від російської атаки на лікарню, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини», – повідомили у пресслужбі Кабміну.

Денис Шмигаль додав, що Володимир Зеленський доручив знайти локацію для переїзду лікарів та дітей з пошкоджених корпусів «Охматдиту». Їх перевели до Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.

Загалом на першочергові відновлювальні роботи уряд спрямував 100 млн грн. Надалі гроші будуть виділятися на менш термінові роботи з відбудови лікарні.

«Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь «Охматдиту» через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні. Українці вкотре показали, що таке солідарність та емпатія. Дякую кожному та кожній», — додав прем’єр-міністр.

До слова, станом на 15:50 9 липня United24 спільно з monobank та «Охматдит» зібрали вже 250 млн грн на підтримку пошкодженої лікарні. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці гроші підуть на відбудову, а державні видатки для «Охматдиту» покриватимуть нестачу.

Велику частину необхідних коштів виділив український бізнес – читайте, які компанії долучилися до допомоги лікарні «Охматдит» у матеріалі ZAXID.NET.