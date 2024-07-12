Єгор потрапив у лікарню після падіння з велосипеда

У Києві помер 7-річний Єгор Завадецький з Прикарпаття, який на момент російської атаки був у дитячій лікарні «Охматдит». Хлопчика, який перебував у комі кілька днів, перевезли до київського кардіоцентру. Про це повідомляє сайт «Вікна» з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку в п’ятницю, 12 липня.

За словами мами, Єгор боровся за життя з 20-го червня після падіння з велосипеда. У сина був набряк головного мозку, а також очей. Він 12 днів після перенесеної операції перебував у комі третьої стадії.

«Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказала, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові», – згадує мама.

Згодом у хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука і Єгор перебував на діалізі.

Зазначається, що 7-річний Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він з багатодітної родини. Його сім’я переїхала із Херсона до Голиня, що на Прикарпатті.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України «Охматдит». Ракетний удар знищив корпус токсикології, в якому перебували важкохворі діти на діалізі – очищенні крові при нирковій недостатності. Тоді унаслідок удару по лікарні загинула лікарка зі Львова Світлана Лук’янчик та чоловік, який прийшов відвідати хворого. Також жертвою серед дітей став маленький хлопчик, що на момент російської атаки по лікарні, був у реанімації. Про смерть дитини повідомили 10 липня.