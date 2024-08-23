Компанія запевнила, що передасть пожертвувані гроші лікарні після завершення перевірок та оголошення прозорого конкурсу на відбудову

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», яка пожертвувала 5 млн грн організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» на відбудову пошкодженого росіянами 8 серпня корпусу дитячої лікарні, попросила невідкладно повернути гроші. Таку заяву компанія зробила після низки скандалів, пов’язаних із ремонтом «Охматдиту». Причиною такого рішення компанія назвала відсутність цільового призначення та «ситуацію навколо лікарні», повідомив голова благодійного фонду Євген Вембер у п’ятницю, 23 серпня.

Очільник організації оприлюднив лист від «Укрнафти» та повідомив, що «Охматдит» – здорове дитинство» вже перерахувала кошти на прохання компанії. За словами Вембера, лист нібито є підтвердженням позиції фонду щодо неможливості перерахувати пожертвувані гроші на рахунки лікарні без «цільового призначення».

Водночас у тексті листа від «Укрнафти» йдеться, що причиною відкликання пожертвуваних грошей є скандали навколо лікарні.

«Окрім цього, суспільство було збурено низкою інформаційних приводів довкола проведення конкурсної процедури на обрання підрядної організації, що відбудовуватиме дитячу лікарню “Охматдит”, зруйновану ракетним ударом. Наслідком чого стала відміна проведеного конкурсу, порушення низки кримінальних проваджень та відсторонення генерального директора “Охматдиту” Володимира Жовніра від виконання службових обов’язків до завершення усіх перевірок правоохоронними органами та відповідною комісією МОЗ», – йдеться у листі компанії.

Втім, в «Укрнафті» підкреслили, що компанія готова знову пожертвувати гроші лікарні після завершення перевірок та оголошення прозорого конкурсу на обрання компанії, яка відбудовуватиме корпус «Охматдиту».

«Компанія гарантовано повторно перерахує кошти на відновлення лікарні після того, як буде прийняте остаточне правове рішення щодо суб'єкта, який буде розпоряджатися коштами, відповідно до законодавства України», – заявили виданню LB.ua у пресслужбі «Укрнафти».

Скандали навколо відбудови «Охматдиту»

Нагадаємо, 8 липня 2024 року у київську дитячу лікарню «Охматдит» влучила російська ракета, внаслідок чого був частково зруйнований один із корпусів. Одразу після обстрілу лікарня, платформа United24 та низка українських компаній закликали донатити на відбудову постраждалої лікарні та здійснили масштабні пожертвування, внаслідок чого лише за день зібрали сотні мільйонів гривень.

Втім, вже на початку серпня лікарня провела приватний конкурс, під час якого обрала фірму-підрядника із завищеними цінами. Вартість пропозиції ТОВ «Буд-технолоджі» оцінили у 307 млн грн. Після розголосу та скандалу лікарня скасувала тендер та пообіцяла провести його на платформі Prozorro.

Вже 5 серпня «Наші гроші» повідомили про те, що «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за ремонтом фасаду та внутрішнього опорядження корпусу на 14 млн грн. За даними журналістів, договір на інженерно-консультаційні послуги за 9,35 млн грн «Охматдит» планує укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг», яка належить Олегу Васеньову. Саме за його консультації лікарня обрала «Буд-технолоджі».

16 серпня гендиректор дитячої лікарні Володимир Жовнір заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» який збирав з 8 серпня гроші на ремонт лікарні, відмовився переказати на рахунки «Охматдиту» 378 млн грн. Тоді Жовнір повідомив, що лікарня розглядає можливість розірвання відносин із фондом через його «недобросовісність».

Наступного дня, 17 серпня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про відсторонення Володимира Жовніра від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронців. Того ж 17 серпня Ляшко призначив на посаду тимчасового керівника лікарні 43-річного голову відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту» Олександра Уріна.