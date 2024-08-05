Дитячу лікарню пошкодила російська ракета 8 липня

Дитяча лікарня «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за ремонтом фасаду та внутрішнього опорядження корпусу, який пошкодили росіяни під час ракетної атаки 8 липня. Тендери на 14 млн грн планують укласти з двома компаніями, які забрали замовлення без конкуренції, йдеться у матеріалі «Наші гроші», опублікованому 5 серпня.

За даними журналістів, договір на інженерно-консультаційні послуги за 9,35 млн грн «Охматдит» планує укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг», яка належить Олегу Васеньову. Раніше у 2024 році компанія виграла тендери на 4,4 млн грн, найбільше – в нинішнього замовника.

«Олег Васеньов – це той самий експерт, якому “Охматдит” відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту». Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадне облицювання, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні», – повідомили «Наші гроші».

Після обстеження Васеньова в межах приватного конкурсу замовники обрали для ремонту запорізьку фірму «Буд-технолоджі», яка пропонувала послуги за завищеними цінами. Після розслідування журналістів конкурс скасували та оголосили новий тендер на Prozorro.

«Якби приватний конкурс завершився підписанням угоди з “Буд-технолоджі”, то послуги Васеньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн коштували б близько 4% від ціни будівельного контракту 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ)», – повідомили журналісти.

Зазначається, що за понад 9 млн грн Олег Васеньов має:

складати графіки виконання робіт, поставки матеріалів та іншого устаткування, а також розраховувати графік руху робітників та будмашин;

підібрати персонал;

надавати консультації замовнику з питань закупівель, вибору постачальників та ведення документації;

організувати складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;

перевіряти виконання робіт;

організувати контроль за списанням будматеріалів.

Друга компанія, з якою готуються підписати угоду, – «Ік-Проект», – належить Юлії Крат з Харкова, а зареєстрована як київська фірма. Жінка також володіє Консорціумом «Україна – андасат – Ізраїль», який створений в липні 2023 року та відомий тим, що здійснюватиме технагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на шосе Т-10-19 на Київщині. Зазначається, що з 2016 року «Ік-Проект» виграв тендери на 43,36 млн грн – найбільше в департаменту інфраструктури Херсонської ОВА.