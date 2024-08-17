Гендиректор дитячої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відсторонив від виконання обов’язків генерального директора дитячої лікарні «Охматдит» Володимира Жовніра до завершення перевірок поліції та інших правоохоронних органів. Про це міністр повідомив у суботу, 17 серпня, на тлі скандалів щодо завищених тендерів на відбудову лікарні, пошкодженої російським обстрілом та відмови організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» перерахувати зібрані кошти на ремонт лікарні.

Віктор Ляшко повідомив, що про подальші кардові рішення МОЗ повідомить окремо, наразі тривають консультації. За словами міністра, виконувачем обов’язків гендиректора лікарні отримає один із завідувачів відділень.

«Благодійної організації “Благодійний фонд “Охматдит” – здорове дитинство” (далі – Фонд), в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за моїм зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ», – повідомив Віктор Ляшко, коментуючи скандал навколо благодійного фонду, який збирав кошти на відбудову лікарні.

Нагадаємо, 16 серпня Володимир Жовнір заявив, що фонд, який з 8 липня збирав гроші на ремонт та відновлення пошкодженого ракетою корпусу лікарні, відмовився переказати 378 млн грн на рахунки лікарні. За його словами, «Охматдит» розглядає можливість розірвання професійних відносин із фондом через його «недобросовісність». Лікарня також вимагає переказати кошти для ремонту.

За словами Віктора Ляшка, є «випадки викривлення ключової інформації» щодо скандальних закупівель та тендерів на ремонт лікарні з боку «Охматдиту». Міністр заявив, що під час проведення тендеру конкурсних пропозицій були залучені робоча група «Охматдиту» та загальні збори Фонду, серед членів яких був шоумен Юрій Горбунов.

«31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію Охматдиту щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі. Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. При цьому, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були», – повідомив Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що збирати гроші на відбудову лікарні запропонував саме Володимир Жовнір, посилаючись на вдалий досвід співпраці.

За словами міністра, усі подальші процеси з ремонту та відновлення дитячої лікарні будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення. До ради увійшли представники українських та міжнародних організацій і компаній, які здійснили найбільші пожертви на відбудову. У суботу, 17 серпня, раду остаточно сформують.

Скандали навколо відбудови «Охматдиту»

Нагадаємо, 8 липня 2024 року у київську дитячу лікарню «Охматдит» влучила російська ракета, внаслідок чого був частково зруйнований один із корпусів. Одразу після обстрілу лікарня, платформа United24 та низка українських компаній закликали донатити на відбудову постраждалої лікарні та здійснили масштабні пожертвування, внаслідок чого лише за день зібрали сотні мільйонів гривень.

Втім, вже на початку серпня лікарня провела приватний конкурс, під час якого обрала фірму-підрядника із завищеними цінами. Вартість пропозиції ТОВ «Буд-технолоджі» оцінили у 307 млн грн. Після розголосу та скандалу лікарня скасувала тендер та пообіцяла провести його на платформі Prozorro.

Вже 5 серпня «Наші гроші» повідомили про те, що «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за ремонтом фасаду та внутрішнього опорядження корпусу на 14 млн грн. За даними журналістів, договір на інженерно-консультаційні послуги за 9,35 млн грн «Охматдит» планує укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг», яка належить Олегу Васеньову. Саме за його консультації лікарня обрала «Буд-технолоджі».