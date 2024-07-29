Росіяни вчинили теракт в окупованій Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року

У Офісі генерального прокурора повідомили про перші результати розслідування загибелі 50 українських військовополонених в Оленівці. В межах кримінального провадження слідчі та прокурори зібрали показання 20 потерпілих та понад 30 свідків і оголосили про підозри двом колишнім керівникам так званої «Волноваської виправної колонії». Про це у понеділок, 25 липня, повідомили у Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, вибухи в окупованій тюрмі на Донеччині пролунали після відбою між 23:00 28 липня та 01:00 29 липня 2022 року. На той час у бараці утримували 193 військовополонених полку «Азов». Внаслідок вибуху загинули щонайменше 41 військовополонений. Ще дев’ятеро – померли через несвоєчасне та неналежне надання медичної допомоги. Ще близько 150 українських військових отримали травми різного ступеня тяжкості.

У межах розслідування слідчі та прокурори отримали показання 20 потерпілих та понад 30 свідків. Крім того, було проведено 48 судово-медичних експертиз, у тому числі молекулярно-генетичні, а також комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання. Також дослідили інформацію з відкритих джерел та дані з розвідувальних та правоохоронних органів. Станом на зараз слідчі встановили особи 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 – за результатами висновків медичних експертиз, та ще одного загиблого з показань потерпілих та свідків.

«Попри те, що українські військовослужбовці, перебуваючи в полоні, знаходяться під захистом Женевської конвенції, окупанти не допустили міжнародні організації до огляду місця події. Натомість вони намагалися знищити та приховати сліди злочину», – наголосили в Офісі генпрокурора.

Підозрювані у теракті в Оленівці колаборанти

Наразі слідство триває, але Офіс генерального прокурора вже має достатньо доказів для повідомлення підозри двом тодішнім керівникам окупованої тюрми. За даними СБУ, йдеться про колаборанта Сергія Євсюкова – ексначальника так званої «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова. Слідчі встановили, що саме вони перебували на посадах у момент вибуху на території окупаційної тюрми. СБУ та Офіс генерального прокурора оголосили колишнім посадовцям окупованої колонії підозри у жорстокому поводженню з військовополоненими, поєднаному з умисним вбивством, що вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Колаборант Сргій Євсюков. Фото: Медійної ініціативи «За права людини»

За даними СБУ, у листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти звільнили з посад. Зараз вони переховуються на тимчасово окупованій території Донеччини.