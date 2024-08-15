Колаборанту Сальдо оголосили підозру у викраденні 3 тис. тонн українського зерна
Восени 2022 року за сприяння Сальдо зі захопленого Херсонського комбінату хлібопродуктів вивезли збіжжя на майже 15 млн грн
Так званому «губернаторові» окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, опублікованому 15 серпня.
За даними слідства, у 2022 році колишнього українського політика та ексмера Херсона, Владімір Путін призначив так званим «губернатором» Херсонщини. Користуючись посадою, колаборант тиснув на представників місцевого бізнесу, а також сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.
Восени 2022 року Володимир Сальдо розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», у сховищах якого зберігалося понад 30 тис. тонн зернових і технічних культур. В інтересах військово-політичного керівництва Російської Федерації, «губернатор» наказав вивезти зерно із Херсона. Росіяни встигли вивезти трьома баржами з окупованого Херсону на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тис. тонн і вартістю майже 15 млн грн.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що Володимир Сальдо разом зі спеціально створеною локальною комісією погодили вивезення щонайменше 34 тис. тонн українського збіжжя з тимчасово окупованої Херсонщини у 2023 році. Вартість експортованої продукції оцінили у 6,2 млн євро, ідеться у спільному розслідуванні проєкту «Схем», Білоруського розслідувальницького центру та видання Verstka.
Наприкінці травня Офіс генерального прокурора повідомив, що від початку повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1700 тонн української агропродукції. Втрати від вкраденого чи знищеного українського збіжжя оцінюють у мільярди доларів.
Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 2022 року. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна.
В Україні він у розшуку з грудня 2022 року. Раніше Сальдо визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України та засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 ККУ).