Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонщини у квітні 2022 року

Так званому «губернаторові» окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, опублікованому 15 серпня.

За даними слідства, у 2022 році колишнього українського політика та ексмера Херсона, Владімір Путін призначив так званим «губернатором» Херсонщини. Користуючись посадою, колаборант тиснув на представників місцевого бізнесу, а також сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

Восени 2022 року Володимир Сальдо розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», у сховищах якого зберігалося понад 30 тис. тонн зернових і технічних культур. В інтересах військово-політичного керівництва Російської Федерації, «губернатор» наказав вивезти зерно із Херсона. Росіяни встигли вивезти трьома баржами з окупованого Херсону на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тис. тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Володимир Сальдо разом зі спеціально створеною локальною комісією погодили вивезення щонайменше 34 тис. тонн українського збіжжя з тимчасово окупованої Херсонщини у 2023 році. Вартість експортованої продукції оцінили у 6,2 млн євро, ідеться у спільному розслідуванні проєкту «Схем», Білоруського розслідувальницького центру та видання Verstka.

Наприкінці травня Офіс генерального прокурора повідомив, що від початку повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1700 тонн української агропродукції. Втрати від вкраденого чи знищеного українського збіжжя оцінюють у мільярди доларів.

Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 2022 року. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна.

В Україні він у розшуку з грудня 2022 року. Раніше Сальдо визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України та засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 ККУ).