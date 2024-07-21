У 2022 році місцеві бази відпочинку окупанти перетворили на свої військові бази

На півострові Хорли на тимчасово окупованій Херсонщині російська влада планує збудувати курорт для реабілітації російських військових. Про це повідомляє херсонське видання «Мост» з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ у неділю, 21 липня.

Так званий губернатор окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що невдовзі планується модернізація існуючої туристичної інфраструктури та будівництво санаторіїв для реабілітації військових росіян у Хорлах.

Як зазначає «Мост», судячи з сюжетів окупаційних медіа, цьогоріч курортний сезон у Хорлах вкотре не відбувся. Попри розповіді окупаційної влади про розвиток та перспективи туристичного бізнесу у курортному селі, водночас у сюжетах пропагандистів видно порожні пляжі. Також практично безлюдні пляжі фільмують мешканці міста Скадовськ, а у селищі Лазурне окупанти замінували берегову зону та заборонили місцевим мешканцям відвідувати пляжі, додало видання.

До слова, Хорли – курортне село Каланчацької громади Скадовського району Херсонщини на узбережжі Чорного моря. У самому селі майже втричі через окупацію зменшилася кількість жителів, а місцеві бази відпочинку окупанти перетворили на військові бази. Як повідомляв Центр журналістських розслідувань, у 2022 році на пляжі відпочивали лише місцеві.