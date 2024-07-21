Колаборант Сальдо на окупованій Херсонщині будуватиме санаторії для російських військових
Судячи з сюжетів окупаційних медіа, цьогоріч курортний сезон у Хорлах вкотре не відбувся
На півострові Хорли на тимчасово окупованій Херсонщині російська влада планує збудувати курорт для реабілітації російських військових. Про це повідомляє херсонське видання «Мост» з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ у неділю, 21 липня.
Так званий губернатор окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що невдовзі планується модернізація існуючої туристичної інфраструктури та будівництво санаторіїв для реабілітації військових росіян у Хорлах.
Як зазначає «Мост», судячи з сюжетів окупаційних медіа, цьогоріч курортний сезон у Хорлах вкотре не відбувся. Попри розповіді окупаційної влади про розвиток та перспективи туристичного бізнесу у курортному селі, водночас у сюжетах пропагандистів видно порожні пляжі. Також практично безлюдні пляжі фільмують мешканці міста Скадовськ, а у селищі Лазурне окупанти замінували берегову зону та заборонили місцевим мешканцям відвідувати пляжі, додало видання.
До слова, Хорли – курортне село Каланчацької громади Скадовського району Херсонщини на узбережжі Чорного моря. У самому селі майже втричі через окупацію зменшилася кількість жителів, а місцеві бази відпочинку окупанти перетворили на військові бази. Як повідомляв Центр журналістських розслідувань, у 2022 році на пляжі відпочивали лише місцеві.