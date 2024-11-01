Псевдоексперт регулярно просував наративи Кремля

На Київщині співробітники Служби безпеки затримали псевдоексперта, який часто брав участь у політичних програмах на телеканалах підсанкційного колишнього депутата Віктора Медведчука. Після початку повномасштабного вторгнення російський агент переховувався від правосуддя. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 1 листопада.

Як встановило слідство, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор інтернетсайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни правоохоронці викрили цей осередок. Тоді затримали двох учасників російської агентури, а Степанову, який переховується у Криму, повідомили про заочну підозру. Натомість весь цей час їхній спільник з Київщини намагався переховуватися від правосуддя за різними місцями проживання.

Як уточнили в Київській обласній прокуратурі, підозрюваного вдалось затримати за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього виявили статті, написані на замовлення російських кураторів. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні державної зради, розпалюванні релігійної ворожнечі, образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).

Правоохоронці не називають імені затриманого, однак ЗМІ, серед яких видання «Українська правда», пишуть, що йдеться про Сергія Бєлашка.

Що відомо про Сергія Бєлашка

За даними проєкту Texty.org.ua, з 2006 року Сергій Бєлашко очолював «Агентство соціальних комунікацій. До Революції гідності він співпрацював з комуністичними медіа, а з 2016 року став з’являтися на телеканалі «112», чиїм неофіційним власником був проросійський політик Віктор Медведчук.

У вересні 2013 року, напередодні Вільнюського саміту, Бєлашко залякував, що Україна після вступу до ЄС заради отримання субсидій з європейського бюджету муситиме робити все під диктовку Євросоюзу.

У 2019 році Бєлашко долучався до кампанії з підтримки УПЦ Київського патріархату у конфлікті з новоствореною Православною церквою України.