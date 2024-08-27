Словаччина надала захист Марчевському, попри накладені на нього санкції Чехії

Братислава приховано зняла тимчасовий захист з українського бізнесмена Артема Марчевського, пов'язаного з проросійською медіаплатформою «Голос Європи» (Voice of Europe), підконтрольній звинувачуваному у держзраді колишньому народному депутату Віктору Медведчуку. Про це повідомив Euractive у вівторок, 27 серпня.

Новину про скасування захисту для Марчевського у понеділок, 26 серпня, повідомило чеське видання Deník N, а згодом її підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Словаччини.

«Після належної та об'єктивної оцінки справи названої особи Департамент міграції Міністерства внутрішніх справ прийняв рішення про скасування тимчасового захисту 3 липня», – сказав речник відомства Матей Нойманн.

Рішення про зняття захисту з бізнесмена набуло чинності ще 25 липня, утім де нині перебуває Марчевський невідомо. Адвокат підозрюваного Леонід Кушнаренко досі не відреагував на це рішення.

Зазначимо, 17 травня 2024 року Рада Європейського Союзу призупинила мовлення «Голосу Європи» на території ЄС. А 27 травня Європейський Союз запровадив санкції проти «Голосу Європи», Віктора Медведчука та Артема Марчевського.

Медіаплатформа «Голос Європи» або Voice of Europe (VoE), яка спочатку позиціювала себе як незалежне ЗМІ, була викрита чеською та польською владою в березні як проросійська пропагандистська мережа. Розслідування виявило, що «Голос Європи» був особливо активним напередодні парламентських виборів до Європарламенту в червні, у тому числі здійснював платежі депутатам Європарламенту з метою просування поглядів Кремля. Тоді було викрито 16 угорських, німецьких, бельгійських, французьких, нідерландських та польських політиків, що отримували таким чином гроші від Росії.

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Марчевський керував сайтом з дискредитації ЄС та України під керівництвом Віктора Медведчука. Дані Euractiv показують, що після того, як «Голос Європи» був заборонений у Європі, він відновив свою діяльність у Казахстані.

Артем Марчевський – генеральний продюсер заблокованого телеканалу «112 Україна», співвласник «Першого незалежного», соратник Медведчука. Марчевський звинувачував Україну у «замороженні конфлікту» на Донбасі, зриві обміну полоненими. Заявляв, що замість прямих переговорів українська влада стягує війська до лінії розмежування і всіляко демонструє небажання вести переговори з невизнаними республіками.