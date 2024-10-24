8 жовтня 2024 року Україна запровадила санкції проти пропагандистки Тетяни Монтян

Адвокатку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію в Україні, позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю. Відповідне рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області за скаргою Офісу генерального прокурора. Про це повідомила пресслужба ОГП в четвер, 24 жовтня.

Зазначається, що в березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно Тетяни Монтян. Колишню адвокатку обвинувачують у низці статей Кримінального кодексу України. Серед них:

здійснення публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України (ст. 109);

захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України (ст. 110);

публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України (ст. 111-1);

виправдування війни (ст. 436-2).

За результатами розслідування, 52-річна Тетяна Монтян після початку повномасштабного російського вторгнення, з березня 2022 року на пропагандистських каналах регулярно висловлювалася щодо ситуації в Україні.



«Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію Росії. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України», – зазначено в повідомленні.

Що відомо про Тетяну Монтян

52-річна Тетяна Монтян є уродженкою міста Керч Автономної республіки Крим. Окрім ведення адвокатської діяльності, Монтян неодноразово балотувалась у Верховну Раду як безпартійна чи представниця партії «Спільна дія».

Тетяна Монтян була експерткою Єврокомісії з майнового права. Попри це, у 2014 році учасників Революції гідності Монтян назвала «майдаунами» і закликала їх «вішати на стовпах як держзрадників».

У 2020 році пропагандистка вихваляла життя на окупованих територіях і поширила фейк, що там відтворили «Радянський Союз часів 1950-х років».

У 2021 році Монтян виїхала до Росії. З того часу вона регулярно відвідувала тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів. Монтян регулярно виступала на російських телеканалах та масово поширювала фейки про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і Telegram.

У лютому 2022 року Росія залучила Тетяну Монтян до участі у засіданні Радбезу ООН, присвяченому ситуації в Україні. Доповідачка назвала Україну «колонією колективного Заходу» і наголосила на тому, що Україна не хоче вести діалог із представниками окупованих територій і «вбиває мирне населення Донбасу».

У жовтні 2023 року Тетяна Монтян нібито отримала поранення під час перебування на окупованій частині Донбасу. Повідомлялось, що поруч з авто, в якому їхала пропагандистка, вибухнув український FPV-дрон. Унаслідок вибуху Монтян начебто отримала контузію.

8 жовтня 2024 року Україна запровадила санкції проти пропагандистки Тетяни Монтян терміном на 10 років. Вони включають: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій та інше.