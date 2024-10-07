СБУ порушило справу проти російської режисерки

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти російської режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Зазначається, що російська режисерка незаконно перетнула державний кордон України, а також зняла та випустила фільм, у якому гуманізує російських військових злочинців.

Анастасія Трофімова наразі проживає в Канаді, а фільм був знятий за гроші платників податків країни. Зокрема, Канадський медіафонд, який підпорядкований уряду Канади, виділив на зйомки стрічки 340 тис. канадських доларів (приблизно 10 млн грн).

Ярослав Юрчишин розповів, що парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати подібні кінострічки, там також «обговорили загрози, які несе російська дезінформація». Однак, зазначає Ярослав Юрчишин, за порушення українського законодавства має бути жорсткіша відповідальність.

За зверненням Ярослава Юрчишина СБУ відрила кримінальне провадження за фактом виправдовування та визнання правомірною російської агресії (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Фільм «Росіяни на війні»

Фільм «Росіяни на війні» (Russians at war) Анастасії Трофімової показали 5 вересня позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Режисерка стрічки перебувала на окупованій території України разом з російськими військовими вісім місяців. За цей час вона зняла фільм про російських військових медиків, які забирають тіла окупантів з поля бою.

У фільмі Анастасія Трофімова намагалась гуманізувати російських військових. Вона заперечувала вчинення окупантами воєнних злочинів та стверджувала, що вони просто виконують накази. Показ стрічки на позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю викликав обурення серед українських митців.

Фільм про російських військових також презентували на кінофестивалі у Торонто. Однак 12 вересня його покази скасували. Оскільки організатори фестивалю «отримали інформацію про загрозу безпеці». Втім, організатори також заявили, що вважають, що фільм Анастасії Трофімової заслугує місце у програмі фестивалю та висловили бажання показати його, «коли це буде безпечно».

Додамо, що раніше режисерка фільму працювала на пропагандистському каналі Russia Today.