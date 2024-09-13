Режисерка фільму «Росіяни на війні» Анастасія Трофімова працювала на пропагандистський канал Russia Today

Ввечері четверга, 12, Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) скасував покази російської пропагандистської стрічки «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової, оскільки його організатори «отримали інформацію про загрозу безпеці». На сайті кінофестивалю повідомили, що рішення ухвалили задля безпеки всіх гостей події.

Заплановані на 14 та 15 вересня покази російського фільму призупинили на тлі повідомлень про «значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки». Організатори кінофестивалю назвали це рішення «безпрецедентним кроком».

«Як установа культури ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми та через них, включно з розбіжностями у поглядах, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте ми отримали звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик; враховуючи серйозність цих проблем, ми не можемо діяти відповідно до плану», – повідомили на сторінці TIFF.

Втім, організатори також заявили, що вважають фільм росіянки про російсько-українську війну таким, що заслужив місце у програмі фестивалю, та підкреслили бажання все ж показати його, «коли це буде безпечно». На сторінці TIFF наголосили, що продовжують дотримуватися озвученою 11 вересня позиції – тоді організатори повідомили, що виступають за право митців висловлювати свої погляди без цензури, а також заявили, що документальний фільм є офіційним спільним виробництвом Канади та Франції за фінансування кількох канадських агенцій, і його «не можна вважати пропагандою».

Зазначимо, раніше режисерка фільму Трофімова працювала на пропагандистському каналі Russia Today. Вона сім місяців, вочевидь, за згоди військового керівництва Росії перебувала з російською армією на окупованому Сході України та створила стрічку про російських військових. За допомогою свого кіно Трофімова намагається гуманізувати російських військових злочинців. Вона називає окупантів «звичайними людьми» і заперечує факти скоєння росіянами військових злочинів.