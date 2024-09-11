Не бажаючи ілюструвати новину кадрами з фільму, ілюструємо її зображенням Бахмуту, де знята значна частина фільму і де, за словами режисерки не відбувалось військових злочинів

TVO, канадська медіаосвітня група, яка, серед інших установ, надала кошти для фінансування виробництва фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової, відмовляється від подальшої підтримки та показів цього проєкту.

Інформація про це з’явилась на сайті агенції. «Ми прислухалися до українсько-канадської громади та до їх вдумливих та щирих аргументів. Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме Russians at War. TVO перевірить процес фінансування цього проекту та використання нашого бренду», – йдеться на сайті.

Натомість Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) показів картини не скасував.

У чому суть конфлікту

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю показали фільм «Росіяни на війні» (Russians at war) російсько-канадської режиссерки Анастасії Трофімової. Також фільм увійшов у програму фестивалю у Торонто та частково профінансованих канадськими фондами.

Раніше Трофімова працювала на пропагандистському каналі Russia Today. Вона сім місяців перебувала з російською армією на окупованому Сході України та створила стрічку про російських військових.

За допомогою свого кіно Трофімова намагається гуманізувати російських військових злочинців. Вона називає окупантів «звичайними людьми» і заперечує факти скоєння росіянами військових злочинів. А війну Росії проти України виправдовує тим, що військові просто виконували наказ і нібито не знають за що вони воюють, що також є неправдою і елементом пропаганди.

Крім того очевидно, що перебувати сім місяців серед військових режисерка ніяк не могла без згоди військового керівництва. Також вона порушила українське законодавство, незаконно перетнувши корон з Україною.

Цікаво, що Анастасія Трофімова повернулась з Канади, де жила та вчилась, до Росії у 2014 році, уже після того, як Росія анексувала Крим та вдерлась на східну Україну. Вона влаштувалась на Russia Today та знімала репортажі з Сирії.

Хто протестує проти фільму

Після показу у Венеції фільм викликав чимало обурення. Зокрема проти його показу у Канаді висловився Конгрес українців Канади (UCC). Було априлюднена заява, у якій йшлося про те, що пропагандистський фільм «Росіяни на війні» Трофімова зняла на гроші платників податків Канади. За даними Конгресу, російський фільм отримав фінансування в розмірі 340 тис. канадських доларів.

Конгрес закликав міжнародний кінофестиваль у Торонто негайно скасувати показ цього фільму, а також закликав уряди Канади й Онтаріо негайно розслідувати обставини того, як і чому гроші канадських платників податків використовували для фінансування російської пропаганди.

«Фінансування й підтримка цього фільму урядом Канади й Онтаріо принесли Росії пропагандистську перемогу», – вважають у UCC.

Група народних депутатів України звернулася до канадських парламентарів із закликом не допустити показу на кінофестивалі в Торонто цього фільму. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційні політики Євгенія Кравчук.

Генеральне консульство України в Торонто також звернулося до організаторів кінофестивалю з вимогою скасувати показ стрічки.

Проти показу висловили протест Міністерство закордонних справ України та посол України в Італії. У своєму коментарі українське МЗС підкреслило, що демонстрація стрічки є образою для жертв війни та слугує інструментом російської пропаганди, викривляючи реальність російської агресії.

Заяву проти участі фільму у фестивалі оприлюднив також Український інститут.

Засудила показ фільму віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд , повідомляє CBC.

Українська громада Канади провела у Торонто протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто російського пропагандистського фільму.

«Фестиваль не повинен надавати платформу для відмивання злочинів російських військових в Україні. Їх місце –на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а не на екранах кінотеатрів”, – написав на на своїй сторінці у Facebook генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

Натомість фестиваль не скасував покази фільму. Українська громада у Торонто планує продовжувати акції протесту.