На червону доріжку режисер та один із продюсерів вийшли з червоно-чорним прапором

Відбулася світова премʼєра дебютного повнометражного фільму режисера Павла Острікова «Ти – космос», робота над яким розтягнулась на довгі сім років. Стрічку, створену кінопродакшеном ForeFilms, першими побачили глядачі одного з найбільших та найпрестижніших кінофестивалів світу – міжнародного кінофестивалю в Торонто. Український Sci-Fi «Ти – космос» Павла Острікова був показаний в межах офіційної програми Discovery («Відкриття»), в якій представлені найкращі роботи дебютантів з усього світу.

Фільм «Ти – космос» розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.



Раніше здавалось, що Україну та космос в кіно подружити неможливо, проте автори фільму спробували знайти свій підхід до зображення космосу. При зйомці стрічки були створені складні павільйонні декорації, аніматронік робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени справді «космічно».



На кінофестивалі в Торонто фільм представили режисер Павло Остріков та один із продюсерів фільму Володимир Яценко, які розповіли про виклики цього проєкту, цікаві факти зі створення стрічки та відповіли на питання з залу.



«Бути представленим тут, починати свій шлях з TIFF – це неабияка вдача, адже цей фестиваль один з найбільших та найвідоміших у світі. Мені подобається, що він глядацький, адже ми робимо фільми для глядача, ми розповідаємо історії, як це було тисячі років до нас. І зараз як ніколи важливо, щоб українські фільми були почуті» , – говорить Павло Остріков, режисер та сценарист фільму.

Головну роль у фільмі виконав Володимир Кравчук, який наразі є військовослужбовцем ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, озвучений Леонідом Попадько (також служить у війську).

В Україні кінотеатральний прокат фільму почнеться навесні 2025 року.

Далі фільм «Ти – космос» прямує в США на найбільший жанровий кінофестиваль в США Fantastic Fest та жанровий кінофестиваль в Страсбурзі тощо.