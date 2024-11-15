Зраднику загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали командувача одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який працював на воєнну розвідку Росії. Про це у п’ятницю, 15 листопада повідомили у пресслужбі СБУ. Зрадника викрили за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Слідчі встановили, українського підполковника окупанти завербували до початку повномасштабного вторгнення через його знайомих в Росії, з якими він підтримував зв’язок. Навесні 2024 року співробітник російської воєнної розвідки дав завдання зраднику: передати окупантам плани бойових операцій Сил оборони в тилу росіян. Найбільше окупантів цікавили розвіддані щодо диверсійно-розвідувальних рейдів українських спецпризначенців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму.

«Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України», – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання росіян, зрадник використовував своє службове становище. Завдяки керівній посаді у ЗСУ зловмисник мав доступ до інформації про маршрути та переміщення військових Сил оборони, їхнє озброєння та плани. Також російський агент передавав окупантам дані про підрозділи Сил оборони.

«У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони», – повідомили у СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Командування Сил спеціальних операції підтвердило затримання командира одного з підрозділів, який передавав росіянам плани спецоперацій на окупованих територіях.

«Командуванню ССпО було відомо про слідчі дії щодо даного військовослужбовця та всебічно сприяло їх проведенню. Поки оператори ССпО виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини», – йдеться у повідомленні.

У ССО запевнили, що підрозділи і надалі продовжують виконувти бойові завдання.