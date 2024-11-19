Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

В Одесі правоохоронці викрили трьох агентів російської ФСБ, які мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України. Найближчим часом зловмисники готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні країни, повідомили в Службі безпеки України у вівторок, 19 листопада.

Як повідомили слідчі, підозрюваним вдалося здійснити один підрив у Києві, після чого їх затримали. Згідно з матеріалами справи, у листопаді 17-річний учасник ворожого угрупування прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України.

«Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування», – ідеться в повідомленні.

У 17-річного зловмисника вилучили засоби для виготовлення вибухівки (Фото СБУ)

Після вчинення теракту 17-річний хлопець переховувався в орендованих квартирах Києва, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали підривача, коли він придбав хімічні складники та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

Окрім того, було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення «Укрпошти» в Одесі та Миколаєві. Згідно з розслідуванням, всі троє підозрюваних віддалено працювали на одного російського куратора, який через Telegram-канал запропонував їм заробіток.

«Агенти розробляли та погоджували з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої», – кажуть в СБУ.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за двома статтями КК України:

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Двоє зловмисників перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.