14-річним хлопцям загрожує до 12 років позбавлення волі

У Київській області правоохоронці затримали двох підлітків, які на замовлення росіян влаштували теракт поблизу місцевого райвідділу поліції. Хлопці підірвали вибухівку, начинену гайками та болтами, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 3 грудня.

За даними слідства, двох 14-річних хлопців завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків. За дорученням окупантів вони мали здійснити теракт біля районного відділку поліції у Вишгородському районі Київщини.

«Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами», – повідомили правоохоронці.

Щоб підірвати вибухівку, підлітки використовували надану росіянами програму для дистанційного підриву. Діями хлопців керував представник російських спецслужб, який вдавав з себе дівчину.

Правоохоронці затримали підлітків та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт). Попри свій вік, зловмисники можуть отримати до 12 років позбавлення волі.

До слова, 27 листопада правоохоронці затримали ще одну групу злочинців, які здійснили теракт із вибухівкою біля райуправління поліції в Житомирі. Ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18, 20 та 46 років.