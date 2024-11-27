Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України разом з Нацполіції затримали п’ятьох чоловіків, які вчинили теракт біля районного управління поліції в Житомирі. Внаслідок вибуху один з правоохоронців отримав поранення. Про це у середу, 27 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, російська спецслужба завербувала зловмисників через Telegram-канал для пошуку підробітку. Для вчинення теракту російські агенти зробили саморобний вибуховий пристрій, який начинили вибухівку цвяхами та замаскували у термосі. Крім того, вони встановили приховані відеокамери, які знімали підрив. Вибухівку терористи привели у дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Внаслідок вибуху один з поліцейських отримав поранення.

СБУ затримала п’ятьох російських агентів-підривників у Житомирі у результаті спецоперації. За даними правоохоронців, для конспірації всі вони діяли окремо один від одного. Серед затриманих 46-річний харків’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій та грабіж. За вказівкою окупантів, він купував матеріали для саморобної вибухівки, а потім ховав їх у заздалегідь обумовленому схроні.

«Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці “компоненти” із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників – встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили компоненти для вибухівки, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності. Всім затриманим оголосили про підозру у вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, Національна поліція України розповіла про хвилю диверсій у Києві, які спрямовані на правоохоронців та військових. Злочинці застосовують гранати та інші вибухові пристрої, у тому числі й саморобні.