Зловмисник переховувся від правоохоронців вдома на Київщині

Співробітники поліції та Служби безпеки України затримали 43-річного чоловіка, який намагався підірвати наряд поліції у Києві. Зловмисник діяв на замовлення російських спецслужб, повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора у вівторок, 26 листопада.



Там розповіли, що до поліції звернулась жінка із повідомленням про те, що її побив хлопець. У телефонній розмові з поліцейськими нібито потерпіла повідомила, що через страх розправи вона зачинилась у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими. Невдовзі на місце події прибув наряд поліції сектору протидії домашньому насильству.

«Увійшовши до квартири поліцейські зрозуміли, що всередині знаходиться “розтяжка”, тому швидко покинули приміщення до того, як граната здетонувала», – повідомили в поліції, зазначивши, що жоден з правоохоронців не постраждав.

Оперативники поліції Києва та співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та СБУ затримали зловмисника, ним виявився 43-річний мешканець Київщини, який неодноразово відбував покарання за вчинення кримінальних правопорушень.

Як встановили слідчі, ворожі спецслужби завербували рецидивіста у Telegram. Раніше мешканець Київщини вже підпалював релейні шафи «Укрзалізниці», після чого росіяни запропонували чоловіку закласти в орендованій квартирі вибухівку. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів.

За вказівкою куратора підозрюваний заздалегідь винайняв квартиру на Печерську, розмістив там камери відеоспостереження, і установив біля вхідних дверей саморобний вибуховий пристрій – так звану розтяжку з гранатою Ф-1. Також 43-річний чоловік залучив невідому жінку, яка викликала наряд поліції нібито через домашнє насильство. Насправді в цей момент у квартирі нікого не було.

Зловмисника затримали у нього вдома. У поліції зауважили, що за вчинення терористичного акту грошей від російських спецслужб чоловік так і не отримав.

Раніше Національна поліція повідомила про низку диверсій із використанням гранат та інших вибухових пристроїв у Києві, які спрямовані на правоохоронців та військових. Силовики зазначили, що ці заздалегідь сплановані злочини покликані залякати суспільство та порушити нормальну роботу правоохоронних органів.