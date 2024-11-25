Священник народився у Мелітополі й протягом 2009-2018 років жив у Росії

СБУ затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який був інформатором росіян. Про це повідомила Служба безпеки України в понеділок, 25 листопада.



СБУ повідомила 25 листопада про затримання клірика, який зливав інформацію про Сили оборони в Харкові. Зокрема, він встановлював для росіян орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу міста. Також священник передавав інформацію про маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані дані він позначав спеціальними позначками на Google maps.

Листування клірика з росіянами

Росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які захищають Харків.

«Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла ворожим атакам завдяки своєчасному викриттю російського інформатора, документуванню його злочинів і затриманню», – йдеться у повідомленні.



Слідчі з’ясували, що 43-річний протоієрей почав працювати на росіян у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі й протягом 2009-2018 років жив у Росії. Згодом священник приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ МП та був призначений настоятелем місцевого храму.

Портрет патріарха Російської православної церкви Кирила

Під час обшуків у нього вилучили докази співпраці з ворогом, а також знайшли російські рублі та кремлівські нагороди.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Нагадаємо, 13 листопада слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру клірику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині, який виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну.