Проросійському священнику загрожує до восьми років тюрми

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру клірику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині, який виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це в середу, 13 листопада, повідомили в пресцентрі СБУ.



Як встановило слідство, уже після початку повномасштабної війни священнослужитель нав’язував парафіянам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.



«Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як “громадянський конфлікт”, а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися. Окрім того, він публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ», – ідеться в повідомленні.

Також зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у Facebook.

Як повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури, священник у своїх проповідях зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови парафіянам у відповідь на слова «Слава Україні» мовчати, так, як це робить він сам, з ідеологічних мотивів.

Окрім цього, у липні 2024 року, підозрюваний прославляв «землю русскую», називав країну-агресора своїм «отєчєством» та закликав вірян молитися за нього.

Згодом, у вересні 2024 року, священник поширив відео російського пропагандиста, колишнього члена ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді, який закликав Україну до капітуляції. У відео, серед іншого, містилися заклики суворо триматися російської церкви й московського патріарха, а також звинувачення української влади у розв’язанні війни.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET, суд на Закарпатті оштрафував церковного блогера з Хуста за розпалювання релігійної ворожнечі. Своїми дописами у Facebook обвинувачений намагався дискредитувати ПЦУ.