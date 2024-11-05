Одна з громад досі зареєстрована на вул. Антоновича у Львові, хоча власниця приміщення розірвала з церквою договір оренди

Від початку повномасштабного на Львівщині 26 громад перейшли від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Наразі в області діють ще три громади УПЦ МП, одна з яких – у Львові.

Як повідомила 5 листопада Релігійно-інформаційна служба України, за майже три роки повномасштабного вторгнення ще 25 громад УПЦ припинили свою діяльність за власною настановою. Зокрема, 4 листопада за розпорядженням голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького Релігійна громада Української православної церкви в селі Віднів перейшла до ПЦУ. Тим же розпорядженням ще три громади припинили дліляьність за власною ініціативною:

Релігійна громада УПЦ Воскресіння Христового у Стрию;

Релігійна громада УПЦ в селі Старява Мостиського району;

Релігійна громада УПЦ святих мучеників Кіпріана і Іустини у селі Присліп Турківського району;

Релігійна громада УПЦ села Явора Турківського району.

Наразі на Львівщині продовжують діяти лише три громади УПЦ МП, зокрема:

Релігійна громада УПЦ парафії Святої Трійці у Львові (вул. Антоновича, 100);

Релігійна громада УПЦ Покрови Пресвятої Богородиці у Радехові (вул. Миру, 30);

Релігійна громада УПЦ Святителя Миколая Чудотворця у Соснівці (вул. Грушевського, 16/28).

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Ті хто добровільно не перейде до ПЦУ, за ЗУ «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», їхню діяльність припинять через суд.