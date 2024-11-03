Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили на загальних зборах

У неділю, 3 листопада, на Львівщині релігійна громада села Віднів Куликівської територіальної громади на загальних зборах вирішила перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це у своїх соцмережах повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Від початку повномасштабного вторгнення ця релігійна громада була осередком суперечок і конфліктів. Те, що у жовтні священник московського патріархату відмовлявся проводити чин похорону захисника України, який загинув на війні, стало каталізатором процесу остаточного виходу цієї громади зі структури Москви», – написав Максим Козицький.

За його даними, храм Різдва Пресвятої Богородиці села Віднів (1738 р.), який є пам'яткою архітектури національного значення, був останньою культовою спорудою на Львівщині, яка перебувала у власності релігійної громади в єдності з московським патріархатом. Наразі ще сім релігійних громад на Львівщині залишаються у юрисдинції УПЦ МП.

Нагадаємо, 14 жовтня ZAXID.NET писав, що під час похорону військового на Львівщині між православними громадами виник конфлікт за церкву. Тоді віряни УПЦ МП перешкоджали похоронній процесії у церкві села Віднів, де прощалися із загиблим на війні військовим.