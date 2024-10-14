Похорон військового Михайла Шарпила у селі Віднів

У селі Віднів на Львівщині виник конфлікт між православними парафіями на похороні військового. Мешканці Віднова, які належать до парафії ПЦУ, стверджують, що віряни УПЦ МП не впускали похоронний кортеж у церкву, за яку вже давно точаться суперечки. Зараз щодо належності церкви триває суд, в той час храм опечатаний.

Відео з похорону почали поширювати у різних аккаунтах в соцмережах. Зокрема, кілька відео оприлюднив Instagram-аккаунт @zhovkva_live (до адмінреформи село Віднів належало до Жовківського району, зараз це Куликівська ОТГ).

Мешканка села Віднів Христина Ющишин написала у Facebook, що священник УПЦ МП Григорій Фарат прийшов зі своїми парафіянами до церкви, однак не брав участі у похороні, не хотів відкривати царські ворота і перешкоджав священникам інших конфесій.

У розмові із ZAXID.NET Христина Ющишин розповіла, що церква зараз опечатана, її відкрили лише для похорону військового. Вже півтора року парафії ПЦУ та УПЦ МП моляться в інших пристосованих приміщеннях. Перед похороном 31-річного військового Михайла Шарпила, який помер 10 жовтня у Дніпрі, до церкви Різдва Богородиці у Відневі прийшли парафіяни і священник УПЦ МП. Вони співали свої релігійні пісні і перешкоджали проводити чин похорону іншим священникам. Серед них були парохи греко-католицьких і православних церков з сусідніх сіл. Чин похорону здійснював місцевий священник ПЦУ о. Степан Періг.

«Коли ми зайшли, московська громада зі своїм попом були вже в церкві. Священник стояв за престолом, а парафіяни по сторонах біля захристії, повернуті до всіх спинами. Вони не брали участі в похороні, священник не молився з іншими отцями і відмовився відкривати царські ворота», – розповіла ZAXID.NET Христина Ющишин.

Завдяки втручанню військових священник УПЦ МП Григорій Фарат відкрив царські ворота, але не допускав інших отців до престолу. Після похоронної відправи ці парафіяни також відмовилися виходити з церкви, довелося просити поліцейських. Втім, поки процесія пішла на цвинтар, парафіяни УПЦ МП замінили колодки на огорожі подвір’я. За наполяганням громади ПЦУ заступник голови ОТГ Микола Кожушко опечатав церкву і зняв нові замки.

Релігійна громада ПЦУ Віднева зараз судиться з парафією УПЦ МП. Від квітня 2023 року церква опечатана до завершення судового процесу. Найближче засідання у справі призначене на 16 жовтня. Парафія ПЦУ села Віднів, яка зареєстрована у листопаді 2022 року, спочатку молилася на цвинтарі, а потім облаштувала приміщення в бібліотеці. УПЦ МП зараз молиться в хатах парафіян.

До слова, сама дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці у Відневі є дуже давньою. Її збудували у 1738 році за сприяння королевича Якуба Собеського. Церква є пам’яткою, втім вона зазнала численних змін і прибудов, втративши свій первісний вигляд.