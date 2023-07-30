Громада ПЦУ судиться з Львівською ОВА та громадою УПЦ МП через церкву
ПЦУ вимагає скасувати реєстрацію на церкву у селі Віднів за громадою УПЦ МП
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Релігійна громада Львівської єпархії Української православної церкви [ПЦУ] Парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів через суд намагається відібрати церкву в громади УПЦ МП.
Як вказано в матеріалах справи, релігійна громада ПЦУ подала позов проти Львівської ОВА, релігійної громади УПЦ (МП) Різдва Пресвятої Богородиці, виконавчого комітету Надичівської сільської ради та Львівської облради. Громада вимагає визнати протиправними та скасувати рішення і свідоцтво про право власності на церкву в селі Віднів біля Львова. 21 липня Господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду.
Через конфлікт між парафіянами Куликівська селищна рада у квітні опечатала храм до завершення війни нібито за зверненням мешканців сіл, які відвідують храм.
Додамо, що деревʼяну церкву на краю Віднова збудували у 1738 році за кошти власника села Якуба Людвіка Собеського.