У квітні через конфлікт між громадами ПЦУ і УПЦ МП церкву опечатали

Релігійна громада Львівської єпархії Української православної церкви [ПЦУ] Парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів через суд намагається відібрати церкву в громади УПЦ МП.

Як вказано в матеріалах справи, релігійна громада ПЦУ подала позов проти Львівської ОВА, релігійної громади УПЦ (МП) Різдва Пресвятої Богородиці, виконавчого комітету Надичівської сільської ради та Львівської облради. Громада вимагає визнати протиправними та скасувати рішення і свідоцтво про право власності на церкву в селі Віднів біля Львова. 21 липня Господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду.

Станом на початок квітня релігійна громада в селі Віднів залишалась у підпорядкуванні Парафії Різдва пресвятої Богородиці УПЦ МП. Натомість РГ Львівської єпархії ПЦУ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці зареєстрували в листопаді 2022 року.

Через конфлікт між парафіянами Куликівська селищна рада у квітні опечатала храм до завершення війни нібито за зверненням мешканців сіл, які відвідують храм.

Додамо, що деревʼяну церкву на краю Віднова збудували у 1738 році за кошти власника села Якуба Людвіка Собеського.