Ще одна релігійна громада Львівщини перейшла з Української православної церкви Московського патріархату до Православної Церкви України. Відповідне розпорядження підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«На днях я підписав відповідне розпорядження, яким зареєстрували зміни до статуту громади, що раніше належала до УПЦ МП. Йдеться про громаду міста Шептицького», – повідомив голова ЛОВА.

На сайті обласної військової адміністрації відповідне розпорядження ще не опубліковане, однак, за даними Lviv.media, йдеться про громаду церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що належала до УПЦ МП.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення 25 релігійних громад Львівської області вийшли зі структури Московського патріархату та долучились до ПЦУ. Ще 20 громад припинили діяльність за власною ініціативою. При цьому, ще 9 громад досі перебувають під егідою УПЦ МП. Ті хто добровільно не перейде до ПЦУ, за ЗУ «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», їхню діяльність припинять через суд.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Росією.