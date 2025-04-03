Імам Ганішов знімав відеоматеріали на підтримку війни

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство молоді та спорту опублікували у четвер, 3 березня, на порталі War&Sanctions дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну проти України.

Як зазначають у ГУР, ці спортсмени публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні. При цьому вони продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

Фото ГУР, російські спортсмени, які підтримують війну

Серед спортсменів, які підтримують війну:

Фьодор Чудінов – російський боксер, член ради чемпіонів федерації боксу Росії, партії «Єдина Росія» та мотоклубу «Ночниє Волкі». За даними ГУР, він організовує пропагандистські заходи на окупованих територіях, котрі спрямовані на перевиховання українських дітей.

Імам Ганішов – борець, майстер спорту міжнародного класу. Він особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни.

Павєл Черпіта – капітан 2-го рангу ВМФ Росії, професор академії військових наук Росії. Тренер команди «Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова» та російської збірної на міжнародних регатах.

Віталій Рощін – російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan. Розвідники з’ясували, що він публічно підтримав так звану СВО, демілітарізацію та денацифікацію України.

Фото ГУР, російські спортсмени, які підтримують війну

Загалом у розділі «Чемпіони терору» вже зібрали інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Фото ГУР, російські спортсмени, які підтримують війну

«Агенти впливу РФ мають бути ізольовані від світової спортивної спільноти», – додають у дописі.

Нагадаємо, у березні розвідка встановила кількість російських військових, які воюють проти України.