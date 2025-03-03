Скібіцький повідомив, що у 2025 році Росія планує набрати до війська 343 тис. контрактників

Чисельність сухопутної армії Росії, що воює проти України, складає 620 тис. солдатів. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна», яке було опубліковане у понеділок, 3 березня.

«Якщо ми говоримо про сухопутний компонент – це приблизно 620 тис., причому понад 200 тис. – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту», – зазначив Скібіцький.

Також за його словами, ще 35 тис. військовослужбовців Росгвардії забезпечують окупаційну владу. Вони охороняють найбільш важливі об'єкти на тимчасово окупованих територіях та за необхідності можуть виконувати завдання в другому ешелоні противника під час організації оборони.

Крім цього, задіяні також війська, які здійснюють логістичного забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту Росії, авіації, яка безпосередньо не базується в районах бойових дій, але залучається для завдання ударів.

Також у ГУР встановили, що у 2025 році Росія планує набрати до війська 343 тис. контрактників та завершити формування нових з'єднань і частин.

«Якщо говорити про плани – це 343 тис. військовослужбовців, йдеться саме про набір за контрактом. Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються – в більшу сторону. Наприклад, минулого року була мета – набрати приблизно 375-380 тис., потім плани змінилися на 430 тис., а в результаті вони набрали 440 тис. військовослужбовців саме за контрактом», – повідомив Скібіцький.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії для участі у бойових діях, проте точна кількість військового контингенту залишається невідомою.