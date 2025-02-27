Точна кількість військового контингенту наразі залишається невідомою

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії для участі у бойових діях, проте точна кількість військового контингенту наразі залишається невідомою. Про це у четвер, 27 лютого, повідомило Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї.

«Нові підрозділи були направлені на бойові позиції в Курській області Росії. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії», – йдеться у повідомленні.

Південнокорейська газета JoongAng пише, що у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до Росії до трьох тисяч військовослужбовців. Їх перекидали російськими вантажними суднами та військовими літаками. За даними джерел, до Росії прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області.

Нагадаємо, на початку лютого розвідка Південної Кореї підтвердила, що війська КНДР не беруть участі у бойових діях на Курщині зі середини січня. Причиною цього стали значні втрати.

Однак 7 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія знову розгорнула підрозділи солдатів КНДР для боїв на території Курської області.