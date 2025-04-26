Магазин мережі Myprice у Польщі

Російські олігархи Сергій та Андрій Шнайдери, а також компанія-оператор Torgservis PL потрапили під польські санкції після того, як намагались непомітно повернутися на ринок Польщі. Про це 26 квітня пише портал Wiadomości Handlowe.

Як йдеться, росіяни Шнайдери володіли у Польщі мережею магазинів-дискаунтерів (магазини з низькими цінами – ред.) Mere, але після повномасштабного вторгнення були змушені закрити торгові точки через антиросійські настрої серед населення. Як наслідок, у 2023 році Torgservis PL повідомила про нульовий дохід від продажів (31,73 млн злотих – у 2022 році).

Брати Сергій та Андрій Шнайдери у РФ є власниками мережі дискаунтерів «Свєтофор», п’ятої за величиною роздрібної мережі в Росії, а статки олігархів російський Forbes оцінив у 1,4 млрд доларів. Брати Шнайдери, як і їхні батьки, є підсанкційними особами в Україні.

Кілька місяців тому журналісти WH з’ясували, що влітку 2024 року компанія-оператор Torgservis PL, якою керують росіяни Шнайдери, відкрила у Польщі перші магазині нової мережі Myprice – у містах Седльце та Олешево-Борки.

«Будь-який прибуток від операцій у Польщі міг бути використаний для підтримки російської військової машини. Окрім того, у магазинах Myprice було багато товарів, країною походження яких була Україна. У зв’язку з цим, природно, виникали питання, чи це насправді українська продукція, і якщо так, то чому і як вона опинилася в російських магазинах», – писало видання.

24 квітня міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі на підставі заяв, поданих головою Крайової адміністрації скарбової (KAS), запровадило санкції проти Torgservis PL та її російських акціонерів.

Санкції передбачають заморожування всіх фінансових активів, заборону надання будь-яких фінансових ресурсів та внесення власників до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним.

Як пояснює KAS, Torgservis PL має «фінансові кошти та економічні ресурси, за допомогою яких опосередковано підтримує агресію Російської Федерації проти України». На думку Державної податкової адміністрації, запровадження санкцій проти Torgservis PL «сприятиме зменшенню доходів цієї російської компанії й таким чином опосередковано зменшить доходи бюджету РФ, з якого фінансується агресія проти України».

Видання зауважує, що Torgservis PL віднедавна також має магазини Moja Cena у Польщі – які виглядають майже так само, як Myprice. Також журналісти вбачають зв’язки Шнайдерів з мережами дискаунтерів Ufke і Tak-Tu. Наразі щодо них не діють польські санкції.

«Хоча кожна з цих мереж (Myprice, Mere, Tak-Tu – ред.) має різні торгові назви, вони є частиною однієї бізнес-групи, яка має російське коріння», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET писав, що Польща посилила національні санкції проти російського олігарха В’ячеслава Моше Кантора, якого ЄС виключив з санкційного списку на вимогу Угорщини.