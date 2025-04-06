Ariston продає побутові газові та електричні прилади

Італійський виробник побутової техніки Ariston продовжить вести бізнес в Росії, оскільки президент Владімір Путін скасував рішення щодо передачі російських активів компанії під тимчасове управління АТ «Газпром побутові системи». Про це повідомила пресслужба компанії, пише видання AIN.UA 6 квітня.

Відповідний указ, що скасовує попереднє рішення від 26 квітня 2024 року, президент РФ підписав 26 березня цього року. Це перший випадок, коли російська влада відмовилась націоналізовувати іноземний бізнес.

У пресслужбі італійської компанії розповіли, що Ariston Thermo Rus зі штаб-квартирою в Москві працює в Росії майже пів століття. Також компанія має велике виробниче підприємство на околиці Санкт-Петербурга. До роботи в компанії залучені понад 300 російських співробітників.

«Ми дуже задоволені рішенням російської влади відновити Ariston Group в ролі власника та керівника нашої російської дочірньої компанії... Ми маємо намір відновити діяльність з нашим російським місцевим керівництвом, повністю дотримуючись чинних санкцій, і продовжити нашу спадщину в країні», – заявив виконавчий директор Ariston Group Паоло Мерлоні.

У Київській школі економіки пояснили, що погодившись на умови щодо скасування указу про націоналізацію, італійська Ariston фактично легалізує додаткове оподаткування та підтримку військових зусиль РФ.

«Вести бізнес з державою-агресором означає добровільно фінансувати подальші злочини та наражати себе на цілу плеяду фінансових, юридичних та репутаційних ризиків», – сказав заступник директора з розвитку KSE та керівник проєкту Leave Russia Андрій Онопрієнко.

Раніше стало відомо, що великі південнокорейські компанії, серед яких LG Electronics, Samsung Electronics і Hyundai Motor Group, готуються до повернення на російський ринок. Це сталося на тлі перемовин про перемирʼя і можливе зняття санкцій з РФ.