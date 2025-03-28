Samsung Electronics наразі розглядає можливості повернення в РФ

Великі корейські компанії, серед яких LG Electronics, Samsung Electronics і Hyundai Motor Group, прискорюють підготовку до відновлення бізнесу на території Росії. Це сталося на тлі перемовин про перемирʼя і можливе зняття санкцій з РФ, повідомила газета The Korea Times 28 березня.

Зокрема, технологічний гігант LG Electronics частково відновив роботу свого заводу з виробництва електроприладів у Москві, використовуючи наявні запаси матеріалів. Зі слів представника компанії, це зробили, аби «запобігти погіршенню стану виробничих потужностей, які простоюють з початку війни».

За словами, гендиректора LG Electronics Чо Джу-вана, компанія все ще «обережна» і готова відновити роботу, коли санкції будуть зняті.

Група Hyundai Motor також вивчає можливості виходу на післявоєнний ринок РФ. У 2021 році Hyundai Motor і Kia були двома найбільшими автомобільними брендами в Росії, але група продала свій завод у Санкт-Петербурзі в грудні 2023 року за 10 тис. рублів (120 доларів) із правом зворотного викупу до кінця 2025 року.

Окрім Hyundai Motor, її дочірні компанії Kia, Hyundai Mobis та Hyundai Steel нещодавно опублікували вакансії в Росії. HD Hyundai Electric планує взяти участь у виставці Electro 2025 у Москві (1-4 квітня), щоб скористатися попитом на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Samsung Electronics, яка призупинила роботу свого російського заводу в Калузі у 2022 році, теж розглядає повернення. У лютому російські медіа повідомили, що маркетингові витрати Samsung з січня по лютий цього року зросли на 30% порівняно з аналогійним періодом торік.

Видання зауважує, що російський ринок має важливе значення для корейських компаній, тому будь-які спроби відновити бізнес, ймовірно, будуть зроблені, як тільки закінчиться війна. За даними Міністерства закордонних справ Південної Кореї, у 2021 році двосторонній товарообіг між Кореєю та Росією сягнув 29,9 млрд доларів, а Росія на той час була дванадцятим за величиною експортним ринком для Кореї.