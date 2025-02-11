Одному з синів депутата повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності

Нацполіція викрила колишнього народного депутата України та його синів, які підлаштувалися до російських законів та продовжували бізнес на тимчасово окупованих територіях Луганської області. У вівторок, 11 лютого, одному з синів оголосили підозру.

Як встановили слідчі, після тимчасової окупації території Луганської області народний депутат України IV скликання та його сини переоформили підконтрольні їм компанії відповідно до законодавства Росії. Компаньйонами стали наближені люди, які залишилися на окупованих територіях та отримали російські паспорти.

Йдеться про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації. Підконтрольні їм підприємства розташовані на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

«Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами Росії та займаються вирощування та продажем сільгосппродукції», – розповіли у Нацполіції.

Підконтрольні компанії за 2023-2024 роки сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки. Крім цього, вони отримують фінансову допомогу в межах державних програм окупантів.

У вівторок одному з синів депутата повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Під час обшуків у причетних вилучили готівки у різній валюті на понад 33 млн грн, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях.

Наразі слідчі працюють над збором доказової бази для притягнення до відповідальності інших фігурантів злочину.

Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що мова йде про народного депутата України IV скликання Миколу Гапочку та сина нардепа Андрія Гапочку.

Нагадаємо, 1 лютого співробітники Служби безпеки України в Житомирі викрили керівництво підприємства, що виробляє теплові котли та конвектори, на продажі систем опалення для потреб міністерства оборони Росії. Компанія почала співпрацю з ворогом уже під час повномасштабної війни