Керівнику підприємства загрожує 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво хімічного заводу у Черкасах на співпраці з Росією. За даними слідчих, підприємство після початку повномасштабного вторгнення постачало до країни-агресорки продукцію. Про це у середу, 22 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, протягом 2022-2024 років підприємство постачало Росії гуртові партії добрив та мінералів для аграрної галузі. Для цього фігуранти спочатку відправляли продукцію фірмі-посереднику на Близькому Сході, а вже звідти товар транспортували до Росії.

Клієнтами черкаського хімзаводу були найбільші аграрні компанії Росії, серед яких «Щелково Агрохим» та «Альтерит». За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення українське підприємство поставило російським замовникам 216 тонн хімічної продукції загальною вартістю 1,8 млн доларів. Відомо, що для обговорення поставок організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях та робочих місцях фігурантів. Під час слідчих дій у них вилучили документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру керівнику черкаського підприємства. Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.