Чоловіки підшукували підприємства, які видобувають граніт, купували його та переправляли до Європи, а звідти до РФ

Служба безпеки України затримала двох підприємців із Житомирщини, які налагодили постачання граніту з України до РФ. Більшу частину цього матеріалу використовували для виготовлення пам'ятників ліквідованим на війні російським військовим. Про це 29 березня повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, основними покупцями були російські компанії, якими володіють члени партії «Єдіная Росія». До організації такої схеми причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав продукцію до РФ, а після 24 лютого 2022 року продовжив торгівлю з російськими клієнтами за схемою «перерваного транзиту».

У Службі безпеки вказують, що підозрюваний виїхав до ЄС і зареєстрував там фірму нібито для бізнес-проектів. А щоб налагодити постачання граніту, чоловік залучив двох спільників із Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли до Європи, а звідти до РФ. Саме цих двох спільників із Житомирщини вдалося затримати.

Усім трьом затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.