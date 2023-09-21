Завод, який продавав росіянам насоси, належить одній з великих російських фінансово-промислових груп

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему постачання до Росії насосів для ядерних реакторів. Про це СБУ повідомила у четвер, 21 вересня.

Насосне обладнання, яке постачали до Росії, виготовляє сумський завод «Насосенергомаш», який входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС. Ця група, за інформацією СБУ, є однією з найбільших «донорів» російського бюджету.

За інформацією правоохоронців, після повномасштабного вторгнення Росії керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій. Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Як встановила СБУ, іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до Росії. Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом «Росатому».

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання керівників заводу правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Наразі двом посадовцям заводу інкримінують колабораційну діяльність, вчинену організованою групою. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Посадовцям заводу загрожує до 10 років ув’язнення.

Крім того, у результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

«Насосенергомаш» – одне з найбільших насособудівних підприємств на теренах колишнього СРСР, яке спеціалізується на розробці і виробництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Підприємство засноване понад 70 років тому. Насоси цього заводу, як стверджує його сайт, встановлені на всіх атомних станціях, великих теплових станціях, водоканалах, нафтодобувних та нафтоперекачуваних станціях України, а також на чинних атомних станціях в Чехії, Угорщині, Болгарії, Індії, Китаї та інших країнах.