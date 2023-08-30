Завод «Мотордеталь» розташований у Конотопі Сумської області

Вищий антикорупційний суд дозволив Міністерству юстиції націоналізувати 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь –Конотоп», який розташований в Конотопі Сумської області. Про це в середу, 30 серпня, повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Цей завод є одним із найбільших у Європі із виробництва гільз циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів. Активи підприємства оцінюють у понад 500 млн грн. Фактичним власником заводу був підсанкційний російський політик Сєрґєй Калашніков. Він купив завод у 2011 році через підконтрольну кіпрську компанію, після чого підприємство почало постачати Росії комплектуючі для потреб флоту. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів. На момент купівлі заводу Калашніков був депутатом Костромської обласної ради, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

«У звʼязку з тим, що у 2015 році громадянин держави-агресора розпочав активну політичну кар’єру, він номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль. Вже у 2020 році він став сенатором Ради Федерації Федеральних зборів РФ від Костромської області. Щоб приховати свою належність до українського підприємства він перереєстрував його на підконтрольного громадянина Грузії, продовжуючи здійснювати фактичний управлінський контроль», – наголосили в Офісі генпрокурора.

СБУ своєю чергою звернула увагу на те, що Калашніков, будучи сенатором Ради Федерації від Костромської області, голосував за ратифікацію «договорів» про визнання так званих «Л/ДНР», а після початку повномасштабного вторгнення він підтримав «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії. Українські правоохоронці підозрюють Сєрґєя Калашнікова у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.