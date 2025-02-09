Олега Кулініча затримали у липні 2022 року за підозрою у державні зраді

Колишній голова управління Служби безпеки України у Криму, якого підозрюють у державній зраді, потрапив до команди Володимира Зеленського за допомогою американського лобіста Маркуса Коена, з яким був знайомий інший підозрюваний у державній зраді – ексзаступник секретаря РНБО, втікач Володимир Сівкович. Про це йдеться у розслідування журналістів британської газети The Sunday Time.

Зазначається, що розслідування британських журналістів ґрунтується на джерелах у США, свідченнях колишніх співробітників адміністрації Зеленського, а також документах вилучених з комп’ютерів у Москві, до яких газета отримала доступ.

За даними The Sunday Time, Олег Кулініч входив до міжнародної шпигунської мережі, офіс якої базувався у Москві, а операцією керував колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Британські журналісти стверджують, що Сівкович налагодив співпрацю з американським адвокатом Маркусом Коеном, а пізніше познайомив його з Кулінічем. Маркус Коен, перебуваючи у Києві, запропонував безкоштовні послуги з лобіювання та представив команді Зеленського Олега Кулініча, як політичного експерта. Таким чином обидва опинилися у передвиборчому штабі Володимира Зеленського.

Коен найняв лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії, їхні послуги через підставні фірми оплачував Сівкович. Зокрема, у розпорядженні британських журналістів опинився контракт на 185 тис. доларів з лондонською компанією Global Analytica, укладений у 2019 році. Це була нібито компанія авторитетних британських експертів, які мали забезпечувати «особисту безпеку Володимира Зеленського, кандидата у президенти України на майбутніх виборах», включаючи «кібербезпеку». Однак, ніхто в команді Зеленського не помітив, що компанія була зареєстрована лише за місяць до укладання договору.

Після перемоги Володимира Зеленського у 2020 році Кулініча призначили очільником управління СБУ в Криму, його завданням було стежити за можливим початком наступу росіян з окупованого півострова, але той натомість підривав обороноздатність України.

«Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він знищив їх контррозвідувальну роботу. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України», – пише The Sunday Time з посиланням на СБУ.

Зазначається, що Олег Кулініч знав про плани росіян розпочати наступ з Криму, однак не проінформував про це Київ, а також завадив це зробити своїм підлеглим. А у перші години російського повномасштабного наступу не вжив ніяких заходів та навіть відбирав зрою у своїх підлеглих.

Нагадаємо, Олега Кулініча затримали у липні 2022 року за підозрою у держзраді. За даними СБУ та ДБР він передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. За даними The Sunday Time, за Кулінічем в Україні почали стежити, коли запідозрили, що він зустрічається за кордоном з Володимиром Сівковичем.